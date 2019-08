Recordtoename mageremelkpoederexport

Nederlandse zuivelexporteurs hebben in de eerste helft van 2019 vooral veel meer mageremelkpoeder verkocht, zowel naar bestemmingen binnen als buiten de EU.

Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Het lijkt een gevolg van het einde van de interventie-uitverkoop. De export naar landen buiten de EU steeg van 11.000 ton in de eerste helft van 2018 naar 56.200 ton in dezelfde periode dit jaar. dus ruim 5 keer zo veel. De export naar landen binnen de EU steeg ook, maar minder spectaculair. Hier ging het volume van 9.990 ton naar ruim 26.580 ton (in de eerste 5 maanden, tot verder gaan de cijfers niet). Er werd ook een kwart meer mageremelkpoeder geïmporteerd vanuit andere EU-landen. Dit is procentueel veel minder, maar vertegenwoordigt toch een volume van bijna 23.500 ton. Ook de Nederlandse export van gecondenseerde melk naar bestemmingen buiten Europa steeg weer, net als de export van (meestal) houdbare melk en lactose.

Kaasexport

De kaasexport naar afnemers buiten de EU liep met 1400 ton terug naar 72.000 ton, maar de export naar intra-EU bestemmingen – die veel groter is – steeg tot en met mei met 2%.. Dit was goed voor een volume van 6.600 ton.

Vollemelkpoeder

De export van vollemelkpoeder laat een veel minder duidelijk beeld zien. De uitvoer naar landen buiten de EU daalde met zo’n 16.000 ton naar ruim 51.000 ton, maar de uitvoer naar landen binnen de EU steeg (tot en met mei) met ruim 3.000 ton naar bijna 21.000 ton. Daar staat dan weer tegenover vanuit andere EU-lidstaten weer ruim 43.000 ton vol poeder naar Nederland kwam, en dat is goed 11.000 ton meer dan vorig jaar tot en met mei.