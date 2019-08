Project richt zich op minder gedwongen afvoer

De aftrap van project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ vindt op 27 augustus in Klimmen (L.) plaats.

Binnenkort volgen ook de provincies Utrecht en Friesland. Dat meldt DLV Advies. Het project wil melkveehouders bewust maken van het bedrijfseconomisch belang van een goede hygiëne. De focus ligt daarbij op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s, waarbij het verlagen van de infectiedruk door een hygiënische werkwijze centraal staat.

Vervangingskosten omlaag

Door minder gedwongen afvoer kunnen de vervangingskosten omlaag. De belangrijkste winst zit in de jongvee-opfokkosten, want er is dan minder jongvee nodig. Bedrijfseconomisch is dat interessant vanwege de directe kostenbesparing, maar ook omdat je minder fosfaatruimte gebruikt voor het jongvee; die is dan voor melkkoeien inzetbaar. Hygiënisch werken verlaagt de infectiedruk. Zo ontstaan er minder infecties (ziektes), een belangrijke factor die de gedwongen afvoer vermindert.

Aandacht voor bedrijfssituatie

In studiegroepen is er aandacht voor de bedrijfssituatie van iedere projectdeelnemer. Diens situatie komt in beeld door een 0-meting op basis van onder meer water- en melkmonsters en bedrijfsgegevens. Vervolgens worden oplossingen bedacht die kunnen leiden tot verbetering van eventuele knelpunten. In dat kader onderhoudt DLV Advies contact met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en MS Schippers. Veehouders in Limburg die willen deelnemen aan het project, kunnen zich nog tot en met volgende week melden.