Prijzen op GDT-veiling iets omlaag

De prijsindex op de GDT-veiling is dinsdag 20 augustus licht gedaald.

De index, een verzameling van alle verhandelde contracten, zakte met 0,2% naar $ 992 per ton.

Boterprijs opnieuw omlaag

Opnieuw ging de prijs van boter omlaag op de veiling van Fonterra. De prijs daalde naar $ 4.025 per ton. Sinds april gaat de boterprijs al naar beneden. De kleine opleving die op de prijs in juli liet zien, heeft geen gevolg gekregen. De prijs staat nu zelfs onder het niveau van een jaar terug.

Prijsdaling

Voorafgaand aan de veiling werd door analisten al op een prijsdaling gehint. De verwachting was dat ook de prijs van vollemelkpoeder zou dalen, maar dat gebeurde niet. In tegendeel zelfs, want de prijs ging met 2,1% omhoog naar $ 3.100 per ton.

De verwachting is dat zuivelprijzen in Nieuw-Zeeland de komende maanden niet veel stijgen, omdat het de piek van het productieseizoen in aantocht is. Van september tot en met januari piekt de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland.

Hoop op hogere prijzen

Toch is er ook nog hoop op hogere prijzen voor zuivelproducten in Nieuw-Zeeland. De zuivelaars hopen te profiteren van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Als China de importtarieven voor zuivelproducten opschroeft, springen de Nieuw-Zeeland graag in het gat dat door de zuivelexporteurs van de VS wordt gelaten.