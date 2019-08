Met hoge melkaanleg meer stier

In de augustus-stierfokwaarden voeren melkverervers de boventoon.

De top 20 zwartbont van de NVI-ranking heeft een gemiddelde van +1.700 kilo melk waarbij het vetgehalte soms een veer laat, maar het eiwitgehalte veelal dicht bij neutraal ligt.

Nieuwe lijstaanvoerder

Opvallend is dat de fokwaarden vruchtbaarheid (104) en uiergezondheid (106) van al deze stieren gunstig zijn. De nieuwe lijstaanvoerder is Lone-Oak Acres Rabo. Hij heeft 940 melkgevende dochters in Nederland waaronder al een deel tweedekalfsdieren. Zijn halfbroer Mogul Reflector heeft ook al tweedekalfsdochters in Nederland.

Dochters met uitstekende uiers

Beide stieren kenmerken zich door een hoge melkaanleg, een zeer hoge fokwaardelevensduur en laten dochters na met uitstekende uiers. Delta Danno blijft zich al vele indexdraaien uitstekend in de top handhaven. Zijn zoon Danno Chief heeft met 117 totaal exterieur de hoogste score van alle zwartbonten.

Bij de roodbonte Holstein-stieren is het de laatste jaren behelpen met nieuwe aanwas. Nieuwe invloed van Noord-Amerikaanse en zwartbonte bloedlijnen zijn zichtbaar . Elagaaster Maxx is lijstaanvoerder, maar is niet beschikbaar.

Nummer twee is Coyne Farms Pad-Red. Hij heeft 24 dochters aan de melk en een vererving van +2.386 kilo melk met negatieve gehalten. Peak Spike red levert ook veel melk en lage gehalten. Spike steeg maar liefst 103 punten NVI.

Saturnus hoogste nieuwkomer

De lijstaanvoerder in totaal exterieur is Jotani met 118 punten. MRIJ laat meer spreiding in fokwaarden zien. Veelal oudere stieren met goede gebruikseigenschappen staan naast melkverervers en exterieur-toppers. Saturnus is de hoogste nieuwkomer met goede productie, gemiddeld exterieur en aandachtspunt melksnelheid.