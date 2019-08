Melkrobot over 2 jaar meest gebruikte melksysteem

Het automatische melksysteem zal over ongeveer 2 jaar het meest gebruikte melksysteem zijn. Dat blijkt uit een analyse van de statistieken van stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Mekinstallaties).

Nu is de visgraatmelkstal nog het belangrijkste melksysteem, maar het aantal neemt al jaren af. Over de eerste 8 maanden van dit jaar al zo’n 350 minder, en op jaarbasis zal dat rond de 550 liggen. Het aantal bedrijven met een melkrobot neemt juist toe. De eerste 8 maanden van dit jaar kwamen er rond 150 bij, dus op jaarbasis rond de 225 bedrijven. Het verschil is nu 1.589 bedrijven; 4.293 melken met de robot en 5.882 bedrijven met een visgraatmelkstal. De bijna 4.300 ‘robotbedrijven’ nemen op het totaal van 16.896 bedrijven een marktaandeel in van 25,4 %.