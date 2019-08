Melkprijs tot en met juli bijna gelijk aan vorig jaar

DOC Kaas betaalt met € 32,19 per 100 kilo de laagste melkprijs.

De 10 in Nederland actieve zuivelbedrijven betaalden tot en met juli 2019 een melkprijs van € 34,10 per 100 kilo melk. Dit is de melkprijs zonder toeslagen, exclusief btw en geleverd bij een jaarvolume van 1,1 miljoen kilo.

Deze rekenkundig gemiddelde melkprijs is opmerkelijk genoeg bijna gelijk aan die in dezelfde periode vorig jaar. De meeste bedrijven houden daarbij hun melkprijzen nagenoeg stabiel in de laatste maanden. Het Belgische Milcobel doet dit al 5 maanden achtereen. Arla eigenlijk al sinds het begin van het jaar, al lijkt de melkprijs daarvan in euro’s uitgedrukt iets te schommelen. Dit is echter met name toe te schrijven aan wisselkoersverschillen, tussen kroon en euro.

Toeslagen

Bij vrijwel alle zuivelbedrijven worden deze kale melkprijzen aangevuld met toeslagen, van minstens € 1,00 tot € 4,50 per 100 kilo.

De hoogste kale melkprijs wordt uitbetaald door DeltaMilk, die tot en met juli € 35,95 per 100 kilo betaalt, en daarmee ook € 1,20 per 100 kilo hoger zit dan vorig jaar. De leden kunnen bovendien tot € 5,50 aan toeslagen bijverdienen. De laagste prijs wordt betaald door DOC Kaas, met € 32,19 per 100 kilo (22 cent onder vorig jaar), maar hier kunnen de leden tot € 3,25 per 100 kilo bijplussen met diverse toeslagen.