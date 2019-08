Leden FrieslandCampina kiezen volop voor windmolen

Binnen 2 maanden tijd hebben zich bijna 400 geïnteresseerde leden van FrieslandCampina gemeld voor een kleine windmolen, die de eigen energiebehoefte kan afdekken. Dit meldt het zuivelbedrijf ter gelegenheid van de plaatsing van de eerste molen bij melkveebedrijf Poppe in Zwolle.

Samenwerking FrieslandCampina en E.A.Z. Wind

Een en ander volgt uit een samenwerking tussen FrieslandCampina en E.A.Z. Wind. Dit leverde direct veel enthousiaste reacties op bij de leden, zo meldt FrieslandCampina. Een E.A.Z.-molen helpt bij het volledig voorzien in de eigen stroombehoefte, en kan goed gecombineerd worden met zonnepanelen. De combinatie van zon overdag en in de zomer en wind ’s nachts en in de winter zorgt voor een gelijkmatige energieopwekking.

Energieneutraal in 2050

Hernieuwbare energie op het boerenerf speelt voor FrieslandCampina een belangrijke rol om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Farm Energy-programma is opgezet om leden-melkveehouders te stimuleren in de transitie naar groene energie. Naast grootschalige projecten als Solar en Jumpstart, biedt de zuivelonderneming sinds juni 2019 zijn leden-melkveehouders de mogelijkheid tot het plaatsen van kleine windmolens.

Al ruim 2.500 leden-melkveehouders van FrieslandCampina wekken groene stroom op, en dit is in real-time te volgen op www.frieslandcampinaopwek.nl. Op goede dagen (veel wind en zon) wekken ze samen voor meer dan 150.000 huishoudens aan stroom op.