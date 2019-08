Kostenronde verbetert resultaat Arla

Zuivelconcern Arla heeft de omzet in het eerste halfjaar van 2019 met 2% verbeterd tot € 5,2 miljard.

De netto winst steeg naar 2,3%, vooral dankzij sterke groei buiten Europa. De prestatieprijs steeg ondertussen met € 1,40 naar € 36,10 per 100 kilo. Al deze cijfers zijn afgezet ten opzichte van de prestaties in de eerste helft van 2018.

Verkopen in Europa daalden

De verkopen in Europa (de grootste van de 2 commerciële zones van Arla) daalden met 1,5% tot 3.149 miljoen, onder meer doordat verlieslatende private-labelcontracten werden afgestoten. Op de internationale markten werd juist 12% meer verkocht, maar deze omzet is met goed € 840 miljoen nog relatief beperkt.

Ondertussen loopt het kostenbesparingsprogramma Calcium boven verwachting goed. Van de minimale € 100 miljoen besparing is al € 97 miljoen binnen.

CO2-neutraal in 2050

Arla is tevreden en kijkt terug op een eerste jaarhelft met een ”... ongewone stabiliteit op de globale markt voor zuivelproducten”, laat CEO Peder Tuborgh weten in de toelichting op de cijfers. “Dat heeft het mogelijk gemaakt om het in 2018 gecreëerde momentum vast te houden. We hebben onze concurrentiepositie en de winstgevendheid versterkt, terwijl we tegelijkertijd ons ambitieuze doel hebben gelanceerd om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn.”

Brexit grootste bedreiging voor Arla

Vooruitkijkend is er bij Arla de zorg om de ontwikkeling rond de brexit. Arla is de grootste zuivelaar in het VK. De ontwikkelingen rond de brexit worden gezien als de grootste bedreiging voor het resultaat van de onderneming.