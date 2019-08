Kalveren mesten in Denemarken geen succes

Kalverintegrator en voerbedrijf Fuite is gestopt met de Deense activiteiten. Kalverhouderij gaat in Denemarken anders dan in Nederland.

Dat de gebroeders Fuite actief zijn in de Deense kalverhouderij is niet alom bekend in de Nederlandse kalverhouderij. Dat is op zich al even bijzonder als het nieuws van het landbouwmagazine Landburgsavisen dat Fuite alle Deense activiteiten staakt. Het Genemuidense bedrijf opereert het liefste in de luwte en schreeuwt successen (of mislukkingen) niet snel van de daken. Het bedrijf heeft volgens het magazine in Nederland zo’n 55.000 kalveren onder contract staan. Fuite was zelf gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Nederlandse aanpak nieuw fenomeen

Drie jaren geleden startte Fuite Denmark een samenwerking met bedrijf Arentoft Agro van ondernemer Jilke Arentoft. In 2017 werd op 4 locaties een hoeveelheid plaatsen gehuurd om jaarlijks 4.500 kalveren te mesten en te slachten. Dat laatste gebeurde bij het particuliere runderslachthuis Skare Beef. De kalveren hadden dan een leeftijd van 12 maanden. Ze zijn dus een stuk ouder en zwaarder dan in Nederland. Volgens het magazine was de Nederlandse aanpak met voergeld en een partij die de hele keten in handen heeft, voor de Denen een nieuw fenomeen.

Moeizaam vanaf de start

Dat het een moeizaam gebeuren zou worden, bleek al vanaf de start. In het eerste jaar 2016 werd al een verlies gemaakt van 2,5 miljoen DKK (circa € 335.000 bij de huidige koers). In 2017 steeg het tot 8,3 miljoen DKK (€ 1,1 miljoen) en in 2018 zelfs 10,5 miljoen DKK (€ 1,4 miljoen). In plaats van een strategie in te zetten om het rendement te verbeteren, werd ervoor gekozen om de stekker eruit te trekken.

Hoge arbeidskosten, lage vleesopbrengsten

Arentoft geeft een aantal redenen voor het slechte resultaat. Praktisch waren er problemen omdat de stallen geen optimale indeling hadden en de arbeidskosten hoger waren dan begroot. Nog belangrijker zijn de lage vleesopbrengsten, die 3 tot 4 KRR per kilo (circa € 0,40 tot € 0,54) lager lagen dan in omringende landen. Dat was volgens hem precies het verschil tussen een acceptabele financiële situatie en tekorten.

Het is een gezamenlijke beslissing om met de activiteiten te stoppen, bevestigt Arensoft tegenover het magazine. In verband met de sluiting van het bedrijf koos het management ervoor om 2.000 kalveren te slachten in Nederland. Bij een leeftijd van 8 maanden brachten deze kalveren net zoveel op als dat ze in Denemarken 12 maanden oud waren. Dat geeft volgens Arentoft exact aan wat er mis is met de Deense kalverhouderij.