Invoer kalveren blijvend hoog

De invoer van kalveren blijft op een hoog niveau; tot en met week 33 (medio augustus) werden ruim 567.000 kalveren ingevoerd, tegenover 516.000 kalveren in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl.

Belangrijkste leverancier blijft Duitsland met de laatste maanden zo’n 14.000 kalveren per week. Dat zijn aantallen die lange tijd niet zijn gehaald. In totaal kwamen bijna 378.500 kalveren deze kant op; 44.000 meer dan vorig jaar deze tijd. Het tweede herkomstland is Ierland met bijna 77.500 kalveren, wat ook een toename is. Die import is inmiddels weggevallen. Als gevolg van de blauwtongproblematiek ligt de invoer vanuit België met ruim 34.400 stuks een stuk onder het niveau van vorig jaar. Vorig jaar liet de invoer vanuit België juist nog een sterke stijging zien.