Inkoop eigen aandelen ForFarmers op € 8 miljoen

Veevoerconcern ForFarmers heeft tot nu toe eigen aandelen ingekocht voor een waarde van ruim € 8 miljoen.

Dat blijkt uit de wekelijkse update die het bedrijf geeft over het inkoopprogramma. De aandelen zijn ingekocht voor een gemiddelde waarde van € 7,16 per aandeel. In totaal werden bijna 1,12 miljoen aandelen ingekocht.

€ 30 miljoen eigen aandelen

ForFarmers startte op 3 mei met het inkopen van eigen aandelen. Gedurende een periode van 18 maanden koopt het veevoerconcern aandelen in ter waarde van € 30 miljoen. Hiermee wordt de balans efficiënter gemaakt en kunnen medewerkers met een korting aandelen ForFarmers kopen.

In 2018 steeg de gewone winst per aandeel, doordat als gevolg van een eerder inkoopprogramma het aantal uitstaande aandelen lager was.