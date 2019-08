Geslaagd vanggewas nog niet zo gemakkelijk

Maistelers zetten grote vraagtekens bij het slagen van het vanggewas onder de omstandigheden van dit jaar.

Vanggewas na mais is dit jaar het centrale thema van de Ruwvoerronde Mais, georganiseerd door Boerderij en gehouden op het bedrijf van familie Van Rooijen in Ospel (L.). Op proefboerderij De Marke in Hengelo volgt dinsdag 3 september ook nog een bijeenkomst.

Zand- en lössgronden

Uit de eerste dag blijkt dat maistelers grote vraagtekens hebben bij het welslagen van het vanggewas dit jaar. Dat komt omdat velen er voor gekozen hebben om gelijkzaai of onderzaai toe te passen. En de omstandigheden daarvoor zijn afgelopen zomer niet ideaal geweest.

Dat er veel gelijkzaai en onderzaai heeft plaatsgevonden heeft alles te maken met de verplichting dat op zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober een vanggewas moet zijn gezaaid. Zonder onderzaai of gelijkzaai moet de snijmais dan uiterlijk 30 september zijn geoogst en veehouders willen niet vastzitten aan die datum.

Weersomstandigheden

John Verhoeven, van Open Teelten Wageningen UR en projectleider Grondig boeren met mais, geeft aan dat onderzaai dit jaar een uitdaging was. Wie gelijkzaai heeft uitgevoerd zag dat de mais door vrij koude omstandigheden laat op gang kwam. Voor de zwenkgrassen was de temperatuur net hoog genoeg om zich wel te ontwikkelen en dat heeft her en der tot concurrentie geleid. Bij onderzaai, net voor sluiten van het gewas, was het juist te droog en kwam het gras, vaak Italiaans of Engels raaigras, onvoldoende op. Het is de vraag of datgene wat er wel staat genoeg is om het veld snel te bedekken na de maisoogst.

Grond aandrukken

Thomas van Tetering van DLF meldt dat dit jaar duidelijk maakt dat bij onderzaai, waarbij de grond wordt losgemaakt, het zinvol is om met een rol de grond opnieuw weer aan te drukken. Dan is er contact met de ondergrond, droogt de grond minder snel af en dat draagt bij in de kieming. Deze opgedane kennis is een teken dat er nog wel aanpassingen nodig zijn in de machines om onderzaai te optimaliseren.

Arjan Lassche van KWS licht de mogelijkheden van Snelle Lente Rogge toe. - Foto: Koos Groenewold

Onkruiddruk

Wie problemen heeft op gebied van onkruiddruk met grassen en grasachtigen kan gelijkzaai eigenlijk wel vergeten. De bespuitingen die er dan nodig zijn zou ook de gelijktijdig gezaaide grassen gelijk om zeep helpen. Maar ook bij onderzaai moet in de bespuitingen rekening worden gehouden met halveren of zelfs weglaten van de dosering bodemherbiciden.

Daarom zijn er ook veehouders die kiezen voor nazaai. De mais moet er dan dus wel vroeg weg zijn.

KWS meldt dat een tussenteelt van Snelle Lente Rogge dan een goede optie is. Dit wordt direct na teelt gezaaid en kan in het voorjaar rond 4,5 ton opbrengst geven met zo’n 18 % ruw eiwit. Daarvoor is in het voorjaar wel een bemesting nodig van 50 kilo stikstof per hectare. Omdat dit ten koste gaat van de bemestingsruimte loopt er nu een pilot om te onderzoeken of de stikstofgift bij deze teelt als extra gift mag worden bijgegeven zonder dat dit effect heeft op de stikstofvoorraad en mogelijke uitspoeling in het najaar.

Bemesting

De bemesting wordt ook steeds nauwkeuriger, melden CropSolutions en OCI. De ontwikkeling van nieuwe meststoffen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onder meer gecoat ureum, zorgt voor een geleidelijk afgifte van de stikstof die beter past bij de opnamecurve van stikstof door de mais.

Als de mais dan eenmaal geoogst is wijst Bosch Beton op een goede bewaring. Een veehouder met 100 koeien heeft gemiddeld voor € 100.000 aan voederwaarde in de kuil. Een procent verlies betekent een verlies van € 1.000. Zaak dus om de verliezen te beperken de inkuilen in een sleufsilo kan daarbij de verliezen met meerdere procenten beperken.