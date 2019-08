GD wijst op risico’s zomerweer op kwaliteit water

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) wijst op de risico’s van zomerweer voor de kwaliteit van oppervlaktewater als drinkwater voor het vee.

De GD waarschuwt voor de gevaren van blauwalgen, waterstofsulfide en botulisme. Goed water hoort helder en kleur- en geurloos te zijn. Zodra de sloot een groene waas bevat, duidt dat op blauwalgen. De uitscheidingsstoffen van deze bacteriën zijn giftig voor koeien. De dieren krijgen zenuwverschijnselen (zwakte, benauwdheid, sterfte) en kunnen lever- en nierschade oplopen. Soms treedt door de leverschade enkele weken later zonnebrand op.

Zwavelvervuiling door rottingsprocessen

In sloten waar veel afgestorven planten liggen of waar op de bodem een dikke laag slib ligt, is zwavelvervuiling door rottingsprocessen mogelijk. Water met zwavel ruikt naar rotte eieren en kan bij opname zenuwverschijnselen veroorzaken (ademhalingsproblemen, benauwdheid en sterfte).

Als er dode dieren in het water terechtkomen, is er een risico op botulisme bij de koeien die dat water drinken. Botulisme wordt veroorzaakt door gifstoffen die worden geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum. Koeien die deze toxinen binnenkrijgen, krijgen zenuwverschijnselen (zwakte, verlammingen, sterfte).