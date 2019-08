FrieslandCampina wint plek op zuivelranglijst

FrieslandCampina staat vijfde op de ranglijst van de 20 grootste zuivelbedrijven ter wereld.

FrieslandCampina heeft een plek gewonnen op de ranglijst van de 20 grootste zuivelbedrijven ter wereld. Daarmee staat het zuivelconcern dit jaar op de vijfde plek. Dat blijkt uit de publicatie van de jaarlijkse ranglijst van de grootste zuivelbedrijven ter wereld van Rabobank International. De cijfers zijn gebaseerd op de omzet van 2018, inclusief fusie- en overname transacties tussen 1 januari en 30 juni 2019.

FrieslandCampina behaalde de vijfde plek met een notering van € 11,6 miljard. Volgens Rabobank steeg RFC vooral door investeringen in de kaassector in Nederland, de VS en Spanje. Ook de nieuwe samenwerking in productie van mozzarella met DMK uit Duitsland werpt zijn vruchten af, meldt Rabobank.

Unilever is het tweede Nederlandse concern die in de top 20 staat. Net als vorig jaar staat Unilever op plek 12 met een omzet van € 5,7 miljard uit zuivelproducten.

Fusies en overnames

Volgens Rabobank hebben prijsdalingen, nadelige weersomstandigheden in belangrijke productiegebieden en een sterke Amerikaanse dollar een grote invloed gehad op de omzet. Ook waren er veel fusies en overnames afgelopen jaar. Ondanks dat is de top 3 gelijk gebleven. Nestlé gaat aan kop met € 20,6 miljard. Het gat met nummer 2, Lactalis (€ 17,6 miljard), en nummer 3, Danone (€ 15,2 miljard) is afgelopen jaar wel wat kleiner geworden. Voor het derde jaar op rij zijn er geen nieuwkomers in de lijst. Om de top 20 binnen te treden, moet de jaarlijkse omzet minimaal $ 5 miljard (€ 4,5 miljard) bedragen.