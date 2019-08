FrieslandCampina schaalt VLOG op naar ruim 600 bedrijven

FrieslandCampina breidt het aantal deelnemende melkveebedrijven dat VLOG-melk levert uit van 400 naar meer dan 600. Dat meldt het zuivelconcern.

De melk komt van koeien die een gentechvrij rantsoen krijgen en worden geweid. Van alle VLOG-melk die de Nederlandse FrieslandCampina-melkveehouders produceren, wordt kaas voor de Duitse markt gemaakt.

In het voortraject zijn al ledenbijeenkomsten geweest om geïnteresseerde bedrijven te werven rondom de fabrieken in Steenderen (Gld.) en Born (L.). Deze bedrijven zijn het traject ingegaan, zodat ze nu ook VLOG-gecertificeerde melk kunnen leveren.

In Nederland is FrieslandCampina in 2017 als eerste zuivelonderneming met VLOG-zuivel gestart. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismes.

1 cent per kilo melk bovenop weidegangtoeslag

Melkveebedrijven die volgens de VLOG-standaard produceren ontvangen een extra beloning van 1 cent per kilo melk bovenop de weidegangtoeslag. De resterende waarde komt, door middel van de prestatietoeslag, ten goede voor alle leden-melkveehouders en draagt bij aan de investeringen in de verschillende kaasmakerijen.