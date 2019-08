FrieslandCampina past plannen Bedum aan

De vergunningen voor de uitbreiding van de verwerkingslocatie van FrieslandCampina in Bedum zijn nog niet rond.

Voor de uitbreiding met circa 1 miljoen ton rauwe melk had de zuivelverwerker drie varianten in beeld waarvan de gevolgen voor de omgeving in een MER-rapport zijn doorgerekend en getoest door de commissie m.e.r. Op basis van eerdere feedback heeft de zuivelverwerker echter een aangepast plan opgestuurd wat nu wordt bestudeerd.

De uitbreiding van de locatie zorgt al enkele jaren voor reuring in het Groningse dorp. Tegenstanders vrezen de gevolgen van de uitdieping van de Boterdiep en de plaatsing van hoge poedertorens.