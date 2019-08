Fonterra waarschuwt leden voor grote tegenvaller

Fonterra boekt over het financiële jaar 2019 een afschrijving die kan oplopen tot een half miljard euro en een verlies van € 340 tot € 400 miljoen.

Leden van het Nieuw-Zeelandse coöperatieve zuivelconcern ontvangen daardoor geen dividend. Dit laten topman Miles Hurrell en coöperatievoorzitter John Monaghan weten in een verklaring voorafgaand aan de publicatie van het officiële jaarverslag in september.

Afschrijving bijna 25 cent per ledenaandeel

Enkel op basis van de lopende activiteiten zou Fonterra nog wel winst hebben geboekt en zou het ook dividend hebben kunnen uitbetalen, maar omdat de zuivelreus schoon schip wil maken – en dus de boekwaarde van haar verschillende belangen naar reële verhoudingen wil terugbrengen – is fors afgeschreven. Per (leden-)aandeel gaat het om een bedrag van bijna een kwartje.

Coöperatievoorzitter: Cashflow blijft op peil

Coöperatievoorzitter John Monaghan stelt dat dit alles een begrijpelijk gevoel van frustratie zal oproepen bij de leden. En die frustratie is er, gezien de vele reacties op sociale media en websites. Monaghan verzekert de leden echter dat de afschrijvingen en het verlies dat wordt genomen, Fonterra geenszins vleugellam maken. De cashflow blijft goed op peil, de schuldenlast is fors verminderd door de verkoop van diverse bedrijfsonderdelen en de lopende activiteiten als geheel zijn winstgevend.

DFE Pharma en Beingmate

De komende maanden worden de financiën mogelijk nog verder verbeterd door de verwachte verkoop van het aandeel van Fonterra in DFE Pharma en in het Chinese Beingmate, al zal de verkoop van het aandeel in de laatste onderneming met verlies moeten gebeuren. Het aandeel in DFE Pharma daarentegen kan mogelijk tot een half miljard euro in het laatje brengen.