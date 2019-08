Europese melkprijs iets omhoog in juni

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie lag in juni op € 33,29 per 100 kilo standaardmelk.

Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers. Daarmee lag de prijs iets hoger dan in mei.

Ten opzichte van vorig jaar tonen de melkprijzen dit jaar een veel stabieler beeld in vergelijking met een jaar terug. Waar de gemiddelde melkprijs vorig jaar in het eerste half jaar zakt van bijna € 35,50 per 100 kilo naar net iets meer dan € 32 per 100 kilo, is die volatiliteit dit jaar veel beperkter. De melkprijs blijft tussen de € 33 en € 34 per 100 kilo hangen.

Drie Franse zuivelaars verhoogden melkprijs

Dat er zo weinig beweging in de melkprijzen zit, wordt in de maand juni nog maar eens bevestigd. Van de 16 melkprijzen die in de vergelijking worden meegenomen, bleven er 13 gelijk aan de maand mei. Slechts 3 Franse zuivelaars verhoogden hun prijzen licht. De prijs van Saputo Dairy UK (voorheen Dairy Crest) daalde licht, maar dat was vooral het gevolg van de koers van het Britse pond.

Komende maanden weinig beweging melkprijs

De verwachting is dat de melkprijzen ook de komende maanden weinig zullen bewegen. Normaal gesproken gaan de prijzen richting het einde van het jaar wat omhoog, maar vanwege de tegenvallende prijzen voor onder andere boter en mageremelkpoeder zou een bodem onder een eventuele sterke prijsstijging heel erg broos zijn. Een lichte prijsstijging past beter bij deze marktomstandigheden.