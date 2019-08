DOC houdt melkprijs opnieuw gelijk

DOC Kaas houdt de melkprijs voor de vierde achtereenvolgende maand gelijk.

Leden met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangen in augustus nog steeds een kale melkprijs van € 31,74 per 100 kilo. De prijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 34,99. Dit is exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Ook andere zuivelspelers als FrieslandCampina en Arla hielden hun melkprijs over augustus gelijk. Gemiddeld over de eerste 7 maanden betaalt DOC een kale melkprijs van € 32,14 per 100 kilo.