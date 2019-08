DLV: fosfaatnorm overschat fosfaatproductie melkvee

De fosfaatproductie van melkvee blijft ook in 2019 fors onder het fosfaatplafond.

De fosfaatproductie kan 6 tot 8 miljoen kilo lager uitkomen dan het huidige sectorplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat. Dat becijfert DLV-directeur Herrold Lammertink.

Volgens Lammertink is de fosfaatproductie die het CBS berekent in de afgelopen jaren duidelijk lager dan dat je zou verwachten op basis van de forfaitaire normen. In de periode 2012-2018 is de CBS-productie gemiddeld 3% lager, in 2018 is het verschil zelfs 6% volgens Lammertink.

76,6 miljoen kilo fosfaat in 2019

Op basis van verder dalende aantallen melkkoeien en jongvee komt hij voor 2019 uit op een fosfaatproductie van 76,6 miljoen kilo, ruim 8 miljoen kilo onder het plafond. Dat komt neer op ruim 140.000 koeien onder het plafond, stelt Lammertink vast.

De aanpassing van de forfaits zoals onlangs is voorgesteld is terecht volgens Lammertink. Hij noemt de verlaging van de norm voor melkkoeien (van 42,7 naar 42,4 kilo fosfaat per koe per jaar bij 8.850 kilo melk) een heel voorzichtige aanpassing. De aanpassing komt neer op 1% terwijl de gemiddelde afwijking in de afgelopen 6 jaar 3% bedraagt. De nieuwe norm had minimaal 41,4 kunnen zijn volgens de analyse.

Stikstofplafond

Lammertink verwacht dat de ‘buffer’ van 140.000 koeien niet direct terugkomt naar de sector. Hij verwijst naar het stikstofplafond dat een probleem leek te geven, en de nog altijd lopende procedures over toekenning van fosfaatrechten. Die procedures moeten dan ook zo snel mogelijk afgewikkeld worden, bepleit Lammertink. Dan vervallen de redenen om te bufferen en kan de 20% afroming bij overdracht eraf.