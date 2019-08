Barenbrug start 2020 met sensormeting grasgroei

Graszadenproducent Barenbrug start met ingang van 2020 met de verkoop van Farmote.

Barenbrug is mede-eigenaar van Farmote Europe, een van origine Nieuw-Zeelands bedrijf dat met sensoren de grasgroei monitort en voorspelt.

Meten van grasgroei

Voor het meten van de grasgroei is 1 paal met 6 sensoren nodig per 3 tot 5 hectare. De sensoren meten de hoogte van het gras en bepalen zo de massa en de toename. Op dit moment is de correlatie met de werkelijke opbrengst meer dan 90%.

Realtime grasgroeivoorspelling

Samen met verschillende parameters als grassoort, grondsoort, weersverwachting en ligging van het perceel wordt een realtime grasgroeivoorspelling gemaakt. “Mede daardoor kunnen veehouders hun management verbeteren en optimaliseren met betrekking tot inschaar- of maaimoment”, geeft Tom Niehof, productmanager bij Barenbrug, aan. Daarnaast geeft het voor Barenbrug extra data en resultaten van de geleverde genetica in de verschillende mengsels.

Testen

Op dit moment worden de sensoren nog getest om de data en voorspellingen verder te valideren onder Nederlandse omstandigheden. Recent is de verkoop van het systeem in Nieuw-Zeeland gestart. Voor Nederland start de verkoop volgend jaar. Vrij snel daarna zullen de overige Europese landen volgen, zoals Ierland, waar veehouders veel werken met graslandopbrengst in hun management.

Prijs

De gebruikersprijs is nog niet bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een eenmalige aanschaf gekoppeld aan een abonnement voor verwerken en leveren van de data in werkbare grafieken en adviezen. Barenbrug is nog op zoek naar een Business Development Manager die het systeem van Farmote verder doorontwikkelt en introduceert op de Europese markt.