Ausnutria succesvol met basis geitenmelk

Kindervoedingsproducent Ausnutria behaalde in de eerste helft van 2019 een omzet van € 403 miljoen.

Dat betekende een omzetgroei van 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat staat in het halfjaarverslag van het bedrijf.

De stijgende verkoop van de eigen merken baby- en kindervoeding op basis van zowel koe- als geitenmelk draagt in grote mate bij aan de omzetgroei. Sterker: 87% van de productie in de laatste maanden is onder eigen merk geëxporteerd. De nettowinst van het bedrijf over het eerste halfjaar van 2019 komt uit op € 55,7 miljoen. Twee derde meer dan in 2018.

Meer vraag naar geitenmelkflesvoeding

Vooral de mondiale vraag naar eigen merk Kabrita-kindervoeding – op basis van geitenmelk – blijft toenemen. De verkoop van deze producten is in de eerste helft van 2019 met 45% gestegen tot een waarde van € 169 miljoen. In China is het marktaandeel van Ausnutria in het segment geitenmelkflesvoeding gestegen naar 64%. De verkoop van eigen merken kindervoeding op basis van koemelk steeg met 20% tot € 180 miljoen.

In de eerste helft van 2019 breidde Ausnutria ook het netwerk uit met nieuwe distributiepartners in Zuid-Korea en Thailand. Daarnaast is er sinds kort een nieuwe fabriek in Nieuw-Zeeland voor de export naar China en is er een nieuw verkoopkantoor in Mexico.

Uitbreiding in Nederland

De Nederlandse tak van Ausnutria breidt eveneens uit en investeert in productielocaties in Ommen, Kampen, Leeuwarden en Heerenveen én in Farmel in Emmeloord om de melkaanvoer voor de lange termijn veilig te stellen.