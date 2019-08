Ausnutria ontkent knoeien met cijfers

Ausnutria ontkent ten stelligste dat het verkoopcijfers en resultaten opgeblazen heeft.

Kindervoedingbedrijf Ausnutria verweert zich met kracht tegen de aantijgingen die hedgefonds Blue Orca heeft gedaan. Ook is de aandelenhandel in Hong Kong na een korte onderbreking weer opgestart.

Strafbankje

Bue Orca betichtte Ausnutria vorige week van onder meer het opblazen van verkoopcijfers en resultaten. Dit kwam hard aan bij de onderneming, die in de jaren 2011-2014 bij de beurs op het strafbankje zat omdat er toen inderdaad bleek te zijn gesjoemeld met cijfers. Ditmaal is er volgens Ausnutria echt niets aan de hand.

In een uitgebreid verweerschrift verwijst de onderneming naar onder meer de Chinese douane, die kan bevestigen hoeveel kindervoeding het in China heeft verkocht. Ook weerspreekt het andere aantijgingen van gesjoemel en achterhouden van belangrijke cijfers tegen.

Kosten Nederlandse fabrieken zouden zijn verdoezeld

Blue Orca meende bijvoorbeeld ook dat in de kindervoeding op basis van geitenmelk ook andere bestanddelen dan van puur geitenmelk zouden zitten. Ook zouden kosten in de fabrieken in Nederland zijn verdoezeld.

Hoewel de handel in aandelen Ausnutria is hervat, heeft de beurskoers wel een tik gehad van de aankondiging en het vermoedelijk ‘short-gaan’ van Blue Orca. Voor de aankondiging op 15 augustus stond de aandelenkoers op meer dan HK$ 12,00. Die daalde naar HK$ 9,73 en beweegt zich nu weer boven de HK$ 11,00 per stuk.

De beurswaarde van het bedrijf bedraagt omgerekend zo’n € 2 miljard. De meeste aandelen zijn in ‘publieke handen’. Echter, zo’n 8% is in handen van het management zelf, meldt website simplywall.st. Dit management is hoofdzakelijk in Chinese handen. Nederlanders bezetten een minderheidspositie.