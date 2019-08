Actualisatie melkveeforfaits per 2020 onzeker

De excretieforfaits voor melkvee worden per 2020 alleen geactualiseerd als het aantal fosfaatrechten aan het eind van het jaar onder het productieplafond zit.

Dat laat het ministerie van Landbouw weten. Of het aantal rechten onder het toegestane plafond zal komen, is maar zeer de vraag. Eerder dit jaar werd met spoed een wetswijziging doorgevoerd, waarmee het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten werd verhoogd van 10% naar 20% om het aantal fosfaatrechten onder het plafond te krijgen. Dit verhogingspercentage wordt teruggedraaid als het aantal fosfaatrechten onder het plafond is. Volgens RVO.nl zal dit op zijn vroegst in 2020 het geval zijn.

Gesprek

Vrijdag 30 augustus vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de veehouderijsector over de voorgenomen actualisatie van mestproductienormen, nadat er eerder veel kritiek kwam op de nieuwe forfaitaire normen.

Er wordt gezamenlijk ingezet op zo realistisch mogelijke forfaits

Woordvoerder ministerie van Landbouw

Reaties op internetconnsultatie

Op de internetconsultatie, die half augustus sloot, kwamen meer dan 300 reacties. Veehouders en sectororganisaties vrezen de gevolgen van de aanpassingen voor met name vleesveebedrijven, zelfzuivelaars en de effecten van de wijzigingen op het fosfaatrechtenstelsel. Het ministerie organiseerde mede daarom een besloten bijeenkomst waarin de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de sectorvertegenwoordigers de onderliggende berekeningen van de forfaitaire excretienormen hebben doorgenomen. “Er wordt gezamenlijk ingezet op zo realistisch mogelijke forfaits. Ook heeft de sector zich bereidwillig opgesteld met betrekking tot het aanleveren van aanvullende data”, laat het ministerie desgevraagd weten.

Reacties worden nog bekeken

Of de voorgestelde normen worden gewijzigd na de internetconsultatie, wil het ministerie nog niet zeggen. De reacties worden nog bekeken. Ook wil het ministerie nog niet zeggen of ze ingaat op het voorstel van de NZO om de aanpassing van de excretienormen voor de melkveehouderij deels uit te stellen. “De effecten op het fosfaatrechtenstelsel zijn een belangrijke factor bij de actualisering van de forfaits. Tegelijkertijd kan er, indien het aantal fosfaatrechten aan het eind van het jaar niet onder het productieplafond zit, geen sprake zijn van een actualisering van de forfaits voor melkvee”, aldus het ministerie.

Een wijzing van de regeling moet uiterlijk half september ter notificatie naar de Europese Commissie worden gestuurd. De Kamer zal voor die tijd worden geïnformeerd.

Roep om actualisatie groot

De roep om het actualiseren van de mestnormen was groot, omdat het ministerie de afgelopen jaren de normen voor de hoeveelheid mest die dieren produceren niet heeft geactualiseerd. Landbouwminister Carola Schouten wilde dat niet, omdat dit mogelijk tot gevolg zou hebben dat de fosfaatproductie van de melkveestapel nog eerder over de nationale plafonds zou gaan. Mede op aandringen van de Tweede Kamer worden de normen nu toch geactualiseerd.