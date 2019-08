PlanetProof lastig haalbaar voor Koeien & Kansen

Van de 17 bedrijven die deelnemen in het project Koeien & Kansen zijn er maar 3 die voldoen aan alle basiscriteria van PlanetProof, het keurmerk van Stichting Milieukeur.

Om voor het keurmerk PlanetProof in aanmerking te komen moet een veehouder voldoen aan algemene eisen op het gebied van melkkwaliteit, weidegang en veiligheid van mens en dier. Daarnaast zijn er normen voor 3 thema’s: biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn. Daar moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op tenminste 1 van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau. Het hoogste niveau stelt moeilijker haalbare doelen dan het basisniveau.

Ammoniakemissie

Slechts 3 bedrijven voldoen aan alle minimale eisen voor de genoemde kenmerken en 5 bedrijven bijna. Eén bedrijf voldoet slechts aan 1 minimale eis. De meeste Koeien & Kansen-bedrijven voldoen aan de minimale norm om niet meer dan 80 kilo ammoniak per hectare uit te stoten. Slechts 2 bedrijven halen deze norm niet. Dit zijn bedrijven die de mest wel verdunnen, maar daar houdt de KringloopWijzer (nog) geen rekening mee. Gemiddeld is de ammoniakemissie op de Koeien & Kansen-bedrijven 67 kilo NH3/ha. Vanwege de lage gewasopbrengsten in 2018 was het lastig voor een aantal bedrijven om aan een maximaal stikstofbodemoverschot van 150 kilo N/ha te voldoen. Tien bedrijven voldeden aan de basiseis en 7 niet.