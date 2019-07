ZuivelNL niet rond met afwikkeling fosfaatheffing

Brancheorganisatie ZuivelNL heeft over 2017 en 2018 voor ruim € 20 miljoen aan kosten vooruitbetaald voor het fosfaatreductieplan. De organisatie heeft daarvoor in totaal € 25 miljoen geheven.

Over de finale rekening van het fosfaatreductieplan moet nog afstemming worden bereikt met het ministerie van LNV, aldus ZuivelNL. Daarna pas wordt duidelijk hoeveel geld definitief overblijft van de heffing à 18 cent per 100 kilo melk die in 2017 werd ingehouden bij de melkveehouderij. Vervolgens is het aan het bestuur om te besluiten wat te doen met het overgebleven geld.

Door genoemde betalingen en door extra kosten op gebied van diergezondheid (onder andere voor programma’s op het gebied van kalveropfok en de landelijke aanpak van IBR en BVD) werden de reserves van ZuivelNL vorig jaar teruggebracht met zo’n € 10 miljoen. Dit blijkt uit de jaarrekening van de organisatie.

Uitgaven 2019 nagenoeg gelijk aan die over 2018

Na het bijzondere jaar 2017 is de begroting van ZuivelNL weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. De organisatie ontvangt zo’n € 10 miljoen per jaar aan contributies en beschikt daarnaast nog over reserves van zo’n € 24 miljoen. Een deel hiervan bestaat nog uit ‘oud geld’, afkomstig van het opgeheven Productschap Zuivel, zoals het fonds voor onderzoek melkveehouderij en het fonds voor de financiering van de dierziektebestrijding .Tegenover een deel van de genoemde reserves staan nog betalingsverplichtingen (€ 7 miljoen nog uit te keren subsidies).

De geplande uitgaven voor 2019 zijn bijna gelijk aan die voor 2018. De opvallendste afwijking is een verhoging van de uitgaven voor onderzoek en innovatie met € 1 miljoen tot € 3,5 miljoen.