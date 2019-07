Onderbezetting proefstallen speelt parten bij toekenning emissiefactor

De onderbezetting van proefstallen speelt producenten van nieuwe emissiearme stalsystemen parten.

Deze week maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekend dat zij van plan is geen definitieve emissiefactoren voor 3 stalsystemen in de melkveehouderij te verstrekken. De betrokken producenten van stalsystemen werken aan oplossingen, zodat in elk geval voor een aantal stalsystemen alsnog een emissiefactor voor ammoniak wordt afgegeven.

Het gaat om de Concrelit C10-vloer (vlakke vloer voorzien van geprofileerde rubberen matten met een hellend profiel naar de mestafstorten), de Void-V EA-vloer (vloer met geperforeerde, sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif) en de HCI W3 welzijnsvloer (vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif).

Gevolgen fosfaatwetgeving

Henk Timmermans, adviseur HCI Betonindustrie, zegt dat het probleem is dat proefstallen niet vol staan als gevolg van de fosfaatwetgeving. Ze voldoen daardoor niet aan de eisen voor de metingen. Timmermans meldt dat in elk geval voor de HCI W3 Welzijnsvloer de gegevens inmiddels zijn ingediend. Hij is ervan overtuigd dat het stalsysteem een code zal krijgen bij de regeling ammoniak en veehouderij (rav-code).

De onderbezetting in proefstallen en de daaruit voortvloeiende problemen zijn eerder in de Tweede Kamer aan de orde gesteld door de Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD). Staatssecretaris Van Veldhoven heeft in reactie daarop aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gevraagd daarvoor oplossingen te bieden.

Geen goedkeuring voor volledige bezetting

Het idee om de stallen in elk geval tijdens de proefperiode toch volledig te bezetten kreeg geen goedkeuring. Daarvoor zou een uitzondering moeten worden gemaakt in de fosfaatwetgeving.

RVO.nl stelde voor om volledige bezetting na te bootsen door het onbezette deel van de stal luchtdicht af te sluiten. Dan zouden de meetresultaten wel betrouwbaar zijn, volgens de deskundigen van de Technische Advies Pool. Het probleem deed zich volgens Van Veldhoven op een beperkt aantal bedrijven voor.