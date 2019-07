Nieuw akkoord over rundvleesimport VS

De Europese Commissie heeft een nieuwe afspraak gemaakt met de Verenigde Staten over de invoer van rundvlees.

De VS krijgen een eigen invoerquotum voor rundvlees toegewezen dat in de loop van 7 jaar groeit tot 35.000 ton. Dat meldt minister Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer. Het akkoord tussen de VS en de EU wordt volgende week goedgekeurd als hamerstuk in de vergadering van landbouwministers.

Langlopend conflict

De VS en de EU hebben een langlopend conflict over de invoer van rundvlees dat is geproduceerd met gebruikmaking van natuurlijke hormonen. De Wereldhandelsorganisatie WTO heeft het conflict in het voordeel van de VS beslist, maar de EU handhaaft het importverbod op hormoonvlees.

Tegenmaatregelen

De VS kan op grond van WTO-regels tegenmaatregelen nemen. In 2009 hebben de VS en de EU de zaak geregeld door een tariefvrij importquotum (45.000 ton) voor (hormoonvrij) rundvlees in te stellen. Dat quotum was echter niet exclusief voor Amerikaanse producenten, tot ontevredenheid van de VS. Daarom hebben de EU en de VS nieuwe afspraken gemaakt, waarbij is verzekerd dat een deel van het tariefvrije quotum exclusief voor de VS beschikbaar komt. Het Amerikaanse quotum zal in het eerste jaar 18.500 ton bedragen en in de loop van 7 jaar groeien tot 35.000 ton. Het totale tariefvrije importquotum blijft 45.000 ton.

Andere landen

De EU heeft over de deal met de VS ook afspraken moeten maken met andere landen die gebruik maakten van het invoerquotum (Australië, Uruguay en Argentinië). Die landen zijn akkoord met de afspraken.

Belangrijk voor Nederland

Volgens Kaag is de deal met de VS belangrijk voor Nederland, omdat Nederland grote agrarische exportbelangen heeft op de markt in de VS. Zonder akkoord zouden er mogelijk tegenmaatregelen worden genomen, die ook de Nederlandse export zou kunnen raken.