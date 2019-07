Netwerk Grondig vreest einde afmesten koeien door mestnorm

Netwerk Grondig vreest dat veel melkveehouders stoppen met het afmesten van koeien die niet meer gemolken worden door wijzigingen van de excretienormen voor rundvee.

Door aanpassingen van de definities mogen koeien die niet meer gebruikt worden voor de melkproductie pas vanaf een jaar na het afkalven als weidekoe (code 120) worden aangemerkt. Tot die tijd vallen ze gewoon onder de categorie melkkoe (code 100). Hierdoor hebben veehouders fosfaatrechten nodig voor de dieren, die voor dieren die onder categorie 120 vallen niet nodig zijn.

Dubbeldoelkoeien horen onder code 120, anders is het einde verhaal voor deze neventak met lage milieu-impact

‘Diercode 100 voor dubbeldoelkoeien klap in gezicht’

Netwerk Grondig vindt diercode 100 voor dubbeldoelkoeien een klap in gezicht, waarmee de minister uitgemolken koeien het pensioen ontzegt. De organisatie doet een moreel appèl op minister Schouten. “Dubbeldoelkoeien horen onder code 120, anders is het einde verhaal voor deze neventak met lage milieu-impact. En einde verhaal voor natuurbeheer waar juist deze koeien worden geweid tot zij vlees op de botten hebben”, vindt de organisatie.

Morele plicht

Het Netwerk vindt dat het fatsoenlijk afmesten van uitgemolken koeien een morele plicht is. “Zo wordt ook voorkomen dat magere of krakkemikkige koeien bij de slachterij belanden. Daarnaast gaat het om een renderende neventak en is aanpassing in codering ook een economische tegenslag. Milieutechnisch scoort de dubbeldoelkoe heel goed. Na een melkgevend leven in een paar maanden tot vleeskoe. Dat is beter dan enkeldoeldieren of vlees importeren”, vindt het Netwerk.

Fosfaatexcretienormen voor laagproductieve koeien lager

Hoewel de categorie-indeling anders wordt, zijn de fosfaatexcretienormen voor laagproductieve koeien lager dan voor weide- en zoogkoeien. Voor laagproductieve koeien geldt een norm van 53,5 kilo stikstof bij drijfmest en 38,0 kilo N bij vaste mest en 24,3 kilo fosfaat. Voor weide- en zoogkoeien (code 120) geldt een norm van 58,2 kilo N bij drijfmest of 51,1 kilo N bij vast mest en 27,4 kilo fosfaat.

Op de internetconsultatie van de excretienormen kan nog tot 14 augustus worden gereageerd. Reacties kunnen ertoe leiden dat normen nog aangepast worden.