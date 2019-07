NZO wil Duurzame Zuivelketen bij ZuivelNL onderbrengen

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) wil de Duurzame Zuivelketen overdragen aan brancheorganisatie ZuivelNL.

Dit heeft de NZO bekendgemaakt als een van de 4 hoofdpunten in haar toekomstvisie ‘Zuivelperspectief 2030’. De beoogde overdracht zou al in de loop van de komende maanden z’n beslag kunnen krijgen.

De andere 3 hoofdpunten in de nieuwe NZO-toekomstvisie betreffen versterking van de economische positie van de melkveehouderij – door bijvoorbeeld te helpen in gesprekken met overheden, financiers en andere partijen – versterking van de samenwerking met andere ketenpartijen in de melkveehouderij en versterkte collectieve zuivelpromotie.

Meer organisaties kunnen bijdrage leveren aan verduurzaming

Volgens NZO-voorzitter Joost van der Hoogte stelt de nieuwe opzet ook andere organisaties in de zuivelketen in staat een bijdrage te leveren aan de verduurzaming. Dat vergroot het draagvlak voor de Duurzame Zuivelketen. ZuivelNL moet daarbij worden uitgebreid met meer leden en bestaande leden, zoals NMV, moeten meer stemrecht krijgen.