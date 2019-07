Mycoplasma blijft doorsudderen in Nieuw-Zeeland

Nog 25 bedrijven moeten geruimd worden.

Mycoplasma bovis houdt de Nieuw-Zeelandse veehouderij nu al 2 jaar bezig. Na de vaststelling van het eerste geval van besmetting zijn er in totaal 179 bedrijven besmet verklaard met de bacterie. Daarvan zijn er nog 25 ‘actief ’. Dat betekent dat deze bedrijven nog geruimd moeten worden, ontsmet en vervolgens een leegstand zullen moeten doormaken. De meeste besmettingen zijn gevonden op het Zuidereiland.

Heffing

De Nieuw-Zeelandse regering heeft vorig jaar besloten er alles aan te doen om de bacterie uit te roeien. De geruimde bedrijven worden financieel vergoed. In totaal heeft het ministerie al bijna € 50 miljoen uitbetaald. Ondertussen voelen alle melkveehouders de financiële effecten van M. bovis toenemen, omdat iedereen een heffing krijgt opgelegd. Een gemiddeld bedrijf van 430 koeien draagt per jaar rond € 2.500 af via melkgeldheffing.