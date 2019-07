Melkrobotbedrijf: hogere melkproductie en hogere kritieke opbrengstprijs

Bedrijven met een automatisch melksysteem investeerden € 450 meer per koeplaats in de stal en ruim € 600 per koe meer in machines en werktuigen dan bedrijven met een melkstal. Dat blijkt uit een analyse van Flynth Adviseurs en Accountants, die via zijn database het economisch effect van arbeidsverlichting en flexibiliteit bekeek.

Met gemiddeld 137 melkkoeien zijn deze bedrijven ook iets groter dan de bedrijven met een melkstal (126 melkkoeien). Het gemiddelde melkproductieniveau per koe ligt op de robotbedrijven met 8.849 kilo, ruim 400 kilo per koe hoger. De melkproductieomvang is 987.000 kilo, zo’n 70.000 kilo meer dan de melkstalbedrijven. Vet- en eiwitgehaltes in de melk verschillen niet of nauwelijks.

Het vervangingspercentage van de melkkoeien ligt voor beide typen bedrijven rond 27.

De gemiddelde leeftijd van de melkkoeien is op de bedrijven met melkstal is 55,7 maanden; 1 maand meer dan op de robotbedrijven. De gemiddelde leeftijd van de koeien bij uitstoot ligt bij de melkstalbedrijven 2 maanden hoger.

Hogere vaste kosten voor robotbedrijven

De krachtvoerkosten per kilo melk liggen in beide groepen gelijk. Kosten voor diergezondheid zijn op de robotbedrijven 0,1 cent lager dan op de melkstalbedrijven. Als het gaat om de totale toegerekende kosten voor melkproductie is er tussen beide groepen weinig verschil.

Kosten voor loonwerk en betaalde arbeid zijn, uitgedrukt per kilo melk, voor beide groepen bijna gelijk.

Vaste kosten voor gebouwen en machines en werktuigen liggen bij de robotbedrijven 1 cent hoger en worden veroorzaakt door hogere afschrijvingen (hoger investeringsniveau) en meer onderhoud. Kosten voor energie/water liggen op de robotbedrijven 0,1 cent hoger. In totaal zijn de vaste kosten op de robotbedrijven 1,2 cent hoger.

Flynth rekent uit dat, als gevolg van het hogere investeringsniveau, de lasten voor rente plus aflossing bij de robotbedrijven gemiddeld op 8,9 cent per kilo liggen. Op de melkstalbedrijven is dat 8 cent.

Kritieke opbrengstprijs robotbedrijf 36,7 cent

Rekening houdend met benodigde middelen voor privé-uitgaven en jaarlijkse vervangingsinvesteringen, geldt voor de melkstalbedrijven een berekende gemiddelde kritieke opbrengstprijs voor de melk van 35,8 cent ten opzichte van 36,7 cent voor de robotbedrijven.