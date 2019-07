Liquiditeitspositie melkveebedrijven licht gedaald

De liquiditeit van melkveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 licht gedaald. Dat meldt ABN Amro op basis van de Liquiditeitsmonitor waarin de bank samenwerkt met Wageningen Economic Research en het ministerie van Economische Zaken.

De gevolgen van de droogte, ook in zandgebieden, hebben nog geen meetbare invloed op de kaspositie van de melkveebedrijven. Wel zijn er verschillen in voorraad. Extra ruw- en krachtvoeraankopen hebben zich bij de meeste bedrijven nog niet voorgedaan, omdat het voorjaar vroeg van start ging met een goede grasproductie. Komende periode is voor veel bedrijven bepalend of een goede ruwvoerpositie kan worden opgebouwd. De grasgroei staat als gevolg van de droogte op veel plekken stil en ook de mais heeft neerslag nodig voor een goede zetmeelproductie. Als de droogte verder doorzet, zijn voerkaankopen voor een deel van de bedrijven onvermijdelijk. Vooral in het oosten van het land staat de mais er op sommige percelen erg slecht bij.

Betalingsachterstand neemt toe terwijl uitgaven en inkomsten in balans zijn

Ondanks een verdere afname van de melkaanvoer in Nederland hield de melkprijs de afgelopen maanden geen stand. De stand op de rekening-courant nam gemiddeld met ruim € 7.000 af. Oorzaken daarvan liggen volgens de bank in een wat lagere melkprijs en de extra kosten voor loonwerk, brandstoffen en kosten voor zaai- en oogstwerkzaamheden. Ook mestkosten vallen grotendeels in het tweede kwartaal.

In vergelijking met het vorige kwartaal werd wat meer geïnvesteerd en werden minder bedrijfstoeslagen ontvangen. De gemiddelde stand op de lopende rekening komt aan het eind van het tweede kwartaal uit op € -1.900. De verandering is volgens de bank met minder dan € 25 per koe per maand niet fors. De uitgaven en inkomsten zijn redelijk in balans, ofwel opbrengstprijs bevindt zich rond de kostprijs. ABN Amro geeft wel aan de indruk te hebben dat de betalingsachterstand bij leveranciers is toegenomen.