Lichte krimp Nederlandse rundveestapel

De Nederlandse rundveestapel is in het tweede kwartaal van 2019 licht gekrompen.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl). In totaal werden bijna 3,767 miljoen dieren geteld. Het tweede kwartaal, met 1 juli als peildatum, kende vooral een forse krimp in het aantal jonge runderen tussen de 0 en 1 jaar oud. Die krimp is goed te zien in het aantal jonge stieren. Die groep dieren is bijna 28.500 dieren kleiner dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal koeien tot 1 jaar kromp met iets meer dan 9.000 dieren. Wel blijft de groep runderen van 0 tot 1 jaar de grootste met ruim 1,55 miljoen dieren.

Vrouwelijke runderen tussen 2 en 3 jaar

Het aantal vrouwelijke runderen tussen de 2 en 3 jaar oud daalde relatief gezien sterk. Ten opzichte van het 1e kwartaal van dit jaar werden ruim 9.500 minder dieren in deze leeftijdsgroep geregistreerd.

Vrouwelijke runderen tussen 5 en 10 jaar

Het aantal vrouwelijke runderen tussen de 5 en 10 jaar liet juist een sterke groei zien. In totaal werden op de peildatum 593.452 dieren in deze categorie geteld. Dat zijn er dik 15.000 meer dan in het 1e kwartaal van dit jaar. Overigens groeit deze groep al geruime tijd gestaag, want ook in de afgelopen twee kwartalen (Q4 2018 en Q1 2019) worden meer van deze dieren geregistreerd.