Lat PlanetProof-melk omlaag door extreem weer 2018

Minder deelnemers dan eerst gevreesd hoeven uit de PlanetProof-keten te vallen. Dit komt doordat de prestaties waaraan de veehouders moeten voldoen, zijn aangepast, meldt SMK.

Deelnemers aan On the way to PlanetProof-zuivel hoeven minder angst te hebben om uit de keten te vallen. Vanwege het extreme weer in 2018 worden ze op 3 essentiële milieucriteria minder zwaar afgerekend dan werd gevreesd. Het leek er eerst op dat zonder aanpassing misschien wel de helft van de deelnemers zou afvallen, zo viel uit verschillende bronnen te horen.

Stichting Milieukeur (SMK) heeft de aanpassing 11 juli bekendgemaakt. Het gaat om een correctie van 3 prestatiecriteria: voor eiwit van eigen land krijgen de deelnemers een ‘compensatie’ van 10 procentpunt extra, het stikstofbodemoverschot mag 35 kilo hoger zijn en de CO 2 -emissie per kilo melk mag 25 gram hoger zijn. Hierdoor kan nog steeds 10% van de melkveehouders blijven voldoen aan de PlanetProof-eisen.

Criteria aangepast om weer en voortgang te garanderen

Het College van Deskundigen AgroFood Dierlijk van SMK heeft hiertoe besloten om 2 redenen. In 2018 was inderdaad sprake van een jaar met extreme weersomstandigheden. Dit wordt onderbouwd met een rapportage van Wageningen UR. In deze rapportage is eveneens gekeken wat de effecten van deze extreme weersomstandigheden zijn geweest op droogtegevoelige criteria. Daar wil SMK rekening mee houden. Veehouders kunnen de omstandigheden immers niet dwingen.

Uiterlijk over een maand moeten degenen die niet kunnen blijven deelnemen bericht hebben gehad van hun zuivelbedrijf

De andere reden is dat SMK het On-the-way-karakter van PlanetProof wil benadrukken, aldus een woordvoerder van schemabeheerder SMK. Het traject met extra duurzame zuivel is pas eind vorig jaar gestart en (potentiële) deelnemers moeten vertrouwen hebben dat ze instappen bij een systeem dat een zekere mate van voorspelbaarheid garandeert voor wat betreft de uitkomsten. Het zou niet goed zijn als nog geen jaar na de opstart een groot deel van de deelnemers uit zou vallen.

Ondanks aanpassing kunnen deelnemers aan PlanetProof uitvallen

Het oordeel dat ook dit jaar 10% van de melkveehouders moet kunnen voldoen aan de criteria voor On the way to PlanetProof houdt niet in dat nu alle melkveehouders die al in het systeem zitten (ruim 600 bij RFC, enkele tientallen bij Farmel), ongestoord verder kunnen. Er is immers niet gesteld dat dezelfde 10% van de melkveehouders aan de eisen kan blijven voldoen. Aan de hand van de aangepaste prestatiecriteria (meetgegevens 2018) moet blijken wie erin kunnen blijven en wie niet.

FrieslandCampina en Farmel, de huidige 2 certificaathouders, laten zich niet uit over de aantallen veehouders die afvallen. Uiterlijk over een maand moeten degenen die niet kunnen blijven deelnemen (voor dit jaar) bericht hebben gehad van hun zuivelbedrijf.