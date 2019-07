KI Samen staat tegenover machteloze fokkerij-handhaver

KI Samen wil RVO.nl via de rechter dwingen tot handhavend optreden tegen CRV. Toezichthouder RVO.nl geeft aan machteloos te zijn.

Opeens bleek een relatief klein detail bijna de hoofdzaak te worden tijdens de rechtszaak van KI Samen tegen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Aan de orde was het verzoek van KI Samen aan RVO.nl om daadwerkelijk handhavend op te treden tegen vermeend machtsmisbruik en vermenging van taken en bevoegdheden bij het fokkerijconglomeraat van CRV.

CBb: waarom is KI Samen geen lid van CRV geworden?

Waarom had KI Samen niet geprobeerd lid te worden van CRV, vroeg de voorzitter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). “We hebben het geprobeerd, maar we mochten niet”, aldus directeur Gerard Schepens van KI Samen. Een schriftelijke onderbouwing van die bewering kwam echter niet boven water. De vertegenwoordigers van CRV, die als belanghebbenden ook aanwezig waren, vielen de rechter bij en zeiden dat de weg naar een lidmaatschap nog open stond.

Raadsman Paul Mazel van KI Samen relativeert het belang van dit punt, want waarom zou KI Samen willen aansluiten bij een concurrent én bij een partij bovendien die de spil is van een fokkerijsysteem dat ze bestrijdt?

Meer moeite hebben raadsman Mazel en collega Tobias Polak met de ‘handen-in-het-haarhouding van RVO.nl, die zegt dat ze niet kan optreden tegen CRV, omdat de dienst daar de bevoegdheden voor mist. Volgens raadsman Sebastiaan Cnossen moet KI Samen bij de mededingingsautoriteit ACM zijn, niet bij RVO.nl. Over de vraag of CRV werkelijk misbruik maakt van haar positie liet hij zich niet uit, maar volgens hem hebben de minister en RVO.nl tot nu toe niets verkeerd gedaan. Of CRV ook op grond van de nieuwe EU-fokkerijregels alle erkenningen kan behouden, wordt nog getoetst, zei hij. Voor de huidige rechtszaak is dat echter niet van belang.

CBb: in laatste instantie is minister handhaver fokkerijwetgeving

Of het CBb de redenering van Cnossen volgt, is nog maar de vraag. De voorzitter van de rechtbank stelt dat niet RVO.nl, maar in laatste instantie de minister verantwoordelijk is voor handhaving van de fokkerijwetgeving, en die heeft meer bevoegdheden dan RVO.nl. Die zou meerdere juridische haakjes hebben om te handelen, bijvoorbeeld op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Cnossen voerde aan dat KI Samen wel weinig feitelijk bewijs levert voor haar aantijgingen van machtsmisbruik door CRV, iets wat KI Samen fel bestrijdt. Volgens KI Samen geven talloze opgevraagde documenten over correspondentie tussen RVO.nl en CRV daar blijk van.

Uitspraak begin oktober

Het CBb houdt de partijen nog even in spanning. Pas begin oktober wordt een uitspraak verwacht.