Interim-uitkering FrieslandCampina naar 65 cent

De melkprijs pro forma komt uit op € 37,90.

€ 0,65 per 100 kilo melk. Dat ontvangen de leden-melkveehouders van FrieslandCampina uiterlijk 1 september als interim-uitkering. De melkprijs pro forma komt uit op € 37,90. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers 2019 van de zuivelonderneming.

De operationele winst van de onderneming steeg over de eerste helft van 2019 naar € 220 miljoen. Dat is 18,6% meer dan in 2018. De winst steeg naar € 121 miljoen (plus 11%) bij een gelijke omzet van € 5,7 miljard.

De interim-uitkering van € 0,65 per 100 kilo melk is € 0,24 hoger dan in 2018. Deze uitkering is 75% van de pro forma prestatietoeslag over het eerste half jaar.

Toonaangevende melkprijs

Topman Hein Schumacher geeft tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers aan dat de resultaten reden geven voor ‘voorzichtig optimisme’. Ook wat betreft de gerealiseerde melkprijs pro forma toont hij zich tevreden. “Het is gelukt over de eerste 6 maanden van 2019 een toonaangevende melkprijs uit te betalen”, aldus Schumacher. De interim-uitkering is volgens hem in lijn met de ontwikkeling van de winst.

Mijn voorkeur is een hogere winst

Discussie over melkprijssystematiek

Momenteel wordt er binnen de coöperatie weer volop gediscussieerd over de melkprijssystematiek. Schumacher wil geen voorschot nemen op deze discussie, maar vindt het goed dat erover wordt gesproken, maar hij heeft wel een voorkeur voor een grotere toevoeging aan het eigen vermogen van de NV. “Dat hoeft niet te komen uit aanpassing van de verdeelsleutel. Mijn voorkeur is een hogere winst. De onderneming moet ook op de lange termijn concurrerend blijven.”

Risicoprofiel stijgt

Schumacher ziet de eerste tekenen dat de in 2018 ingezette nieuwe marktgedreven strategie aanslaat. Hij spreekt van ‘solide vooruitgang op belangrijke factoren’. Voornaamste item is dat het sneller moet. Niet alleen wat betreft innovaties, maar ook het nemen van besluiten. Nieuwe concepten worden sneller in de markt gezet en lokale verkoopteams krijgen meer vrijheid om producten in de markt te zetten. Ook het een maand eerder naar buiten brengen van halfjaar- en jaarcijfers past in deze visie. Dat met het verhogen van de snelheid in handelen het risicoprofiel van de onderneming toeneemt is volgens Schumacher evident.

Consumentenactiviteiten

FrieslandCampina wist haar consumentenactiviteiten verder te laten groeien. Marktaandelen en marges werden verbeterd. Stijgende eiwitprijzen leidden echter wel tot druk op de resultaatontwikkeling in vrijwel alle businessgroepen, met name in Nederland, België en Duitsland.

Trots op het beste duurzaamheidskeurmerk voor zuivel

Door PlanetProof weer marktleider

Meest in het oog springende ontwikkeling in Nederland was afgelopen half jaar de introductie van zuivel onder het PlanetProof-keurmerk waar inmiddels meer dan 600 leden-melkveehouders melk voor leveren. “Ik ben trots op het beste duurzaamheidskeurmerk voor zuivel”, aldus de CEO die ruimte ziet voor verdere groei. Het Campina-merk groeide mede dankzij het PlanetProof-label in afzetvolume met 2% en in waarde met 9%. “De kosten worden gedekt, onderaan de streep blijft er voor de onderneming nog geen winst over. Maar we winnen er wel stevig marktaandeel in Nederland mee.” Sterker nog, FrieslandCampina is daardoor opnieuw marktleider. Die positie was ze afgelopen jaren verloren.

Duurzaamheid

Schumacher streeft ernaar 1 miljard kilo melk onder PlanetProof te brengen voor de binnenlandse markt. Onderzoek loopt of er ook internationaal wat met het keurmerk kan worden gedaan. “Hoofddoel is om leidend te zijn op duurzaamheid, maar daarop willen we niet concurreren. We pakken wel een voorsprong, daarvoor hebben we ook fors geïnvesteerd”, aldus Schumacher.

Afrika en Azië

Ook over de activiteiten in Afrika (‘sterke groei’) en Azië (‘positief’) toont de zuivelonderneming zich tevreden. Over het geheel genomen zijn de merkenvolumes van de business group Consumer Dairy met 4,8% gegroeid, volgens Schumacher een positieve trendbreuk.

Voorlopig geen nieuwe fabriek

Mede door de gedaalde melkaanvoer in Nederland (-5%) is minder melk verwerkt tot nog steeds verliesgevende basiszuivelproducten als boter en melkpoeder. Dat droeg bij aan de winstverbetering. Door de gedaalde melkaanvoer staan plannen voor een nieuwe zuivelfabriek voorlopig in de ijskast. Er is ruimte op bestaande locaties en daarbij kan de productie op een aantal productielocaties efficiënter.

Mozzarella

Ook wordt door DMK, volgen Schumacher in partnership, volgens DMK in loondienst-contract, mozzarella geproduceerd voor FrieslandCampina. Daardoor ontbreekt nu volgens de topman de noodzaak om een nieuwe fabriek te bouwen. Het is volgens hem niet zo dat er sprake is van een grote overcapaciteit.

China

Ondanks flinke concurrentie is China voor FrieslandCampina nog steeds het belangrijkste land buiten de EU. De verkoop van kindervoeding staat daar wel onder druk. Enerzijds door concurrentie van lokale spelers en anderzijds omdat de productie van Friso Prestige achterbleef bij de vraag als gevolg van een wereldwijd tekort aan het ingrediënt lactoferrine. FrieslandCampina produceert dit ingrediënt in Veghel, maar kan niet aan de vraag voldoen. Er liggen plannen voor opschaling die € 50 tot € 70 miljoen vraagt. Ook het feit dat het in China al snel 2 jaar duurt voordat nieuw ontwikkelde producten op de markt toegelaten worden, helpt de zuivelonderneming niet vooruit.

Pakistan

Pakistan is voor FrieslandCampina tot op heden een lastig dossier. De omzet nam afgelopen half jaar weliswaar toe, maar er was nog geen stijging van de winst. Als gevolg van valuta-devaluatie werd import duurder en dat kostte de onderneming marge. Op de beurs daalde de waarde van de Pakistaanse dochter in de afgelopen paar jaar flink. Tegenwind in Pakistan zet volgens Schumacher begrijpelijkerwijs druk op de waarde van de investering, maar toch ziet hij nog voldoende mogelijkheden voor groei. Niet voor niets proberen ook andere buitenlandse partijen in Pakistan voet aan de grond te krijgen. “Op de lange termijn heeft Pakistan de potentie om voor FrieslandCampina een nieuw Indonesië te worden.”