Groeikracht: mais niet beregenen tijdens bestuiving

Beregenen van snijmais rondom de bestuiving kan een slechte bevruchting/kolfvulling tot gevolg hebben. Daarvoor waarschuwt Groeikracht Regio Zuid.

Met het verschijnen van de pluim is de bestuiving nog niet afgerond. Het meest risicovol is de periode dat het stuifmeel valt en op de bladeren ligt. De krachtige straal van het waterkanon kan het stuifmeel uit de pluim slaan en voorkomen dat het de kwast bereikt. In combinatie met droogtestress kan het leiden tot volledig steriele kolven.

Groeikracht adviseert voor het beregenen tegen de bruine pluim te schudden. Als er zaadschilfers uitvallen, is het goed kijken of er stuifmeel op de bladeren ligt. Als dat is te zien, is het raadzaam een paar dagen te wachten. Nog beter is dat voor de bevruchting al voldoende water aanwezig is.