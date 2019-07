Geen emissiefactor voor emissiearme huisvestingssystemen

3 emissiearme huisvestingssystemen voor melkvee en 1 voor vleeskalveren krijgen geen definitieve emissiefactor voor ammoniak.

Uit een voorgenomen wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij blijkt dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu) van plan is de voorlopige emissiefactor in de Regeling ammoniak en veehouderij in te trekken. De meetrapporten van de proefstallen zijn niet tijdig ingediend, waardoor voor deze systemen geen definitieve emissiefactor kan worden vastgesteld. Voorlopige emissiefactoren komen te vervallen na maximaal 3 jaar als de metingen niet uitwijzen wat de definitieve emissiefactor moet zijn.

Bedoeld voor nieuwe stalsystemen

De voorlopige emissiefactoren zijn bedoeld voor nieuwe stalsystemen waarvan nog geen definitieve factoren vaststaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan voor een stalsysteem een voorlopige emissiefactor vaststellen voor beperkte tijd. In die tijd krijgt de fabrikant de mogelijkheid met metingen de werking aan te tonen, terwijl veehouders de stalsystemen kunnen toepassen met gebruikmaking van de emissiefactor.

Opfokgeiten en afmestlammeren

In de regeling is ook opgenomen dat in de diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen de geitlammeren met een leeftijd tot 30 dagen op de locatie van het melkgeitenbedrijf niet worden meegeteld. Nu tellen geitlammeren tot een leeftijd van 10 dagen niet mee. De aanpassing is in lijn met de verbetering van het welzijn van geitenbokjes. De bokjes kunnen door deze maatregel langer worden aangehouden.

Op de voorgenomen wijziging in de Regeling ammoniak en veehouderij kan via internet worden gereageerd tot 5 september.