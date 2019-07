FrieslandCampina houdt garantieprijs augustus stabiel

FrieslandCampina houdt zijn garantieprijs voor de maand augustus gelijk op € 35 per 100 kilo melk. Dit is inclusief een neerwaartse correctie van € 0,35. De garantieprijs geldt per 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose, is exclusief btw en geldt bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis.

FrieslandCampina baseert zich voor de raming van de maandelijkse garantieprijs op de verwachte uitbetaalprijzen van een reeks referentiebedrijven in binnen- en buitenland. Naar verwachting van de zuivelonderneming blijven de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk in augustus stabiel. Voor juli werd de garantieprijs nog met 75 cent verlaagd naar € 35 per 100 kilo. Toen was sprake van een neerwaartse correctie van 39 cent.

Garantieprijs bio-melk gaat omhoog

Wat betreft de garantieprijs voor biologische melk van FrieslandCampina is voor de maand augustus wel sprake van een stijging en wel met € 1,50 naar € 47 per 100 kilo melk. Dit is inclusief een neerwaartse correctie van € 0,82. Over juli werd deze garantieprijs nog met € 1,75 per 100 kilo verlaagd. In deze daling was een neerwaartse correctie verwerkt van € 1,74, vanwege te hoog ingeschatte melkprijzen van referentiebedrijven. Ook hier gaat het om een melkprijs bij 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en exclusief btw. Afwijkend is het gemiddelde volume van 600.000 kilo melk.

Arla-prijzen blijven stabiel

Recent maakte ook Arla bekend de prijs voor zowel zijn gangbare als biologische melk gelijk te houden. Voor gangbare melk betaalt de zuivelonderneming in augustus een voorschot van € 33,65 per 100 kilo, voor bio-melk € 45,56.