Friesland stelt uitbreiding fabriek Borculo uit

FrieslandCampina heeft besloten om de bouw van de kindervoedingsverpakkingslijn bij zijn fabriek in Borculo voor onbepaalde tijd uit te stellen. Hiermee is ook de vergunningaanvraag ingetrokken. Dat heeft de zuivelonderneming bekendgemaakt.

In mei vorig jaar maakte FrieslandCampina bekend de vestiging in Borculo mogelijk te willen uitbreiden met een meng- en verpakkingslijn om kindervoeding in consumentenverpakkingen te doen. Er zou opnieuw een hoge toren nodig zijn tot ongeveer 47 meter boven het maaiveld. Deze hoogte zou nodig zijn om ingrediënten optimaal te kunnen mengen. Om omwonenden vroegtijdig in het proces mee te nemen, werden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het management moest echter nog een definitief besluit nemen. Als reden voor eventuele nieuwbouw werd onder meer gewezen op de belangen en aangepaste regelgeving in China. Ook zou er behoefte zijn aan uitwijkcapaciteit.

Geen afstel na uitstel

Uitstel van de nieuwbouw betekent volgens FrieslandCampina niet dat de plannen nu volledig van de baan zijn. Als reden voor het voorlopig afblazen van de plannen noemt een woordvoerder ‘onzekere omstandigheden’. Meer wil hij er niet over kwijt. Het afblazen van de plannen zou niets te maken hebben met weerstand van omwonenden tegen de plannen.

Ook over de mogelijke locatie van de in maart aangekondigde nieuw te bouwen duurzame zuivelfabriek kan hij nog niets zeggen. De bedoeling is dat deze productielocatie geschikt is voor de verwerking van ledenmelk tot dagverse zuivelproducten, ingrediënten die worden gebruikt voor de productie van kinder- en ouderenvoeding en voor de productie van kaas.