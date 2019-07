DSM: forse reductie methaanemissie met voeradditief

DSM zegt een voeradditief te hebben ontwikkeld dat de methaanemissie van koeien fors reduceert.

Het gebruik van een voeradditief om methaanemissie van melkkoeien te verminderen is een volgende fase ingegaan nu DSM een verzoek tot toelating bij de EU heeft ingediend.

30% minder methaanuitstoot

De fabrikant claimt dat een daling van de methaanuitstoot van 30% mogelijk is. DSM baseert dat op 26 wetenschappelijke studies. Het bedrijf werkt al 10 jaar aan de ontwikkeling van het voeradditief. Het is daarmee één van de weinige additieven die een wetenschappelijk onderbouwing heeft voor het verlagen van emissies. DSM verwacht het middel eind 2020 / begin 2021 op de markt te kunnen brengen.

Omzetten waterstof in methaan onderdrukt

Het additief bevat een molecuul dat het enzym onderdrukt dat tijdens de vertering waterstof omzet in methaan. Het is niet de enige methode om de methaanuitstoot te verminderen; het toevoegen van nitraat om waterstof te binden is enkele jaren geleden door Wageningen University & Research samen met Cargill onderzocht.

Volgens het concern is van het additief per koe per dag ‘slechts een kwart van een theelepel’ nodig om voldoende enzymen te onderdrukken. Na het voeren werkt het direct. Het middel zelf wordt vervolgens in de pens afgebroken.

Methaan belangrijkste broeikasgas in melkveehouderij

Methaan is hét broeikasgas in de melkveehouderij; het is goed voor twee derde deel van alle broeikasgassen. Ongeveer 70% van de productie van broeikasgassen in de zuivelketen gebeurt op het melkveebedrijf. De sector wil in 2020 de uitstoot ten opzichte van 1990 met 20% hebben teruggebracht.