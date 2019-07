DOC Kaas steeds tevredener met fusie met DMK

DOC Kaas voelt steeds meer positief resultaat van de fusie met DMK.

Dit meldt de coöperatie in het jaarverslag 2018.

DOC Kaas zegt dat het steeds beter in staat is een concurrerende melkprijs uit te betalen. Daarbij is met ingang van 2019 ook afgezien van een maandelijkse inhouding op het melkgeld als er een overschot van meer dan 10% is tussen ontvangsten en uitgaven, zo wordt gemeld.

DOC Kaas zag de melkaanvoer vorig jaar nog wel teruglopen, van 832 miljoen kilo naar 796 miljoen kilo. Dit is echter vooral een gevolg van droogte en fosfaatreductie, zo wordt gemeld. De gemiddelde melkleverantie per veehouder steeg vorig jaar wel fors, en wel met 56.000 kilo per bedrijf.

Aantal leden DOC

DOC Kaas meldt geen aantallen leden, maar afgaande op de gemiddelde hoeveelheid melk per leverancier en de totale aanvoer van ledenmelk is het aantal leden de laatste 3 jaren teruggelopen van 1.008 in 2016 naar 925 in 2017 en 833 in 2018.

Van deze leden past een toenemend aantal weidegang toe, mede gestimuleerd door de verhoging van de weidetoeslag.

FrieslandCampina

Vanwege de lagere bezetting van de fabrieken in Hoogeveen en het tekort aan capaciteit bij FrieslandCampina laat de laatste onderneming sinds 2019 zo’n 200 miljoen kilo kaas maken bij DOC. De kaas wordt vervolgens verkocht door FrieslandCampina. De room en wei door DOC Kaas.