Controle op Brucella bij schapen en geiten

De Gezondheidsdienst voor Dieren communiceert volop met geselecteerde schapen- en geitenbedrijven in het kader van behoud van de vrijstatus Brucella melitensis.

De communicatie is nodig om voldoende bedrijven te hebben waar onderzoek kan worden uitgevoerd op de door de bedrijven ingestuurde monsters. Volgens de EU richtlijnen moet Nederland jaarlijks op 1.475 bedrijven onderzoek doen naar voorkomen van Brucella melitensis.

Bij kleine herkauwers veroorzaakt de bacterie abortus. Brucellose veroorzaakt door Brucella melitensis is ook een zoönose en deze bacterie is de oorzaak van Maltakoorts of Middellandsezeekoorts bij de mens. Mensen kunnen besmet worden door contact met geïnfecteerde dieren of door eten of drinken van besmette melk en melkproducten.