Boeren in Overijssel moeten toch vergunning aanvragen

In de provincie Overijssel moeten 26 boeren alsnog een vergunning aanvragen voor het beweiden en bemesten van hun land op grond van de Wet Natuurbescherming.

Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), stelt Gedeputeerde Staten. De boeren hebben afgelopen week daarover een brief van de provincie ontvangen.

Deze boeren hebben in een eerder stadium van de provincie een vrijstelling van vergunningplicht op grond van het PAS gekregen, of ze konden volstaan met een melding. Tegen deze besluiten zijn destijds handhavingsverzoeken door de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) ingediend. De provincie heeft deze handhavingsverzoeken vervolgens afgewezen, omdat het PAS op dat moment de geldende regelgeving was. Doordat de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard valt deze grondslag weg, en moeten de boeren alsnog een vergunning aanvragen.

Opnieuw onzekerheid bij veehouders

Overijssel zegt zich ervan bewust te zijn dat deze stap opnieuw tot onzekerheid leidt bij veehouders. “Als Gedeputeerde Staten zijn wij ons bewust van die onzekerheid. Dat is ook de reden dat ik bij een aantal bedrijven op bezoek ben geweest om dit besluit uit te leggen,” zegt milieugedeputeerde Tijs de Bree. “We kunnen op dit moment niet anders dan uitvoeren wat de wet ons opdraagt. Tegelijkertijd volgen wij de landelijke lijn om pas daadwerkelijk te gaan handhaven als de boeren in kwestie in de gelegenheid zijn om een vergunning aan te vragen. Dat is nu niet mogelijk. Als Rijk en provincies stellen wij alles in het werk om zo snel mogelijk, een goed en houdbaar alternatief te realiseren voor het PAS. Doel hierbij is om een duurzame balans te vinden tussen bescherming en ontwikkeling van kwetsbare natuur en economische groei.”

Provincie: eerst nieuwe regelgeving, dan pas handhaving

Op dit moment hoeven de betrokken boeren dan ook nog niets te doen. Ze kunnen blijven beweiden en bemesten zonder vergunning. De provincie zal hier niet op handhaven, zolang er geen nieuwe regelgeving is. Volgens Overijssel moet de brief die afgelopen week is verstuurd vooral gezien worden als een formele stap. Pas als er een nieuw vergunningstelsel is, kunnen vergunningen worden aangevraagd. Zodra het nieuwe stelsel er is, hebben de boeren 3 maanden de tijd om een vergunningaanvraag in te dienen.

Hoeveel boeren – naast de 26 waartegen een handhavingsverzoek was ingediend – op basis van een vrijstelling of melding beweiden en bemesten in Overijssel, kon een woordvoerder van de provincie niet zeggen. “We zijn dat nu aan het inventariseren.” Voor al die boeren geldt dat ze waarschijnlijk een vergunningen moeten aanvragen.