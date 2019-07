Beweiden levert € 400 per hectare meer rendement

Melkveehouders die beweiden hebben lagere voer- en bewerkingskosten dan niet-beweiders. Dat opgeteld bij de hogere melkprijs resulteert in € 398 meer rendement per hectare, of zo’n € 23.000 per bedrijf. Dat blijkt uit berekeningen door Flynth in samenwerking met Melkvee100Plus.

Flynth komt tot deze conclusie op basis van een groep van 300 bedrijven in de database met een productie van ongeveer 1 miljoen kilo melk. Deze zijn qua intensiteit vergelijkbaar, namelijk een kleine 20.000 kilo per hectare. Ze hebben gemiddeld 110 koeien en ruim 50 hectare grond. Binnen de groep is het saldo opbrengsten minus directe kosten van de weiders gemiddeld hoger dan dat van de opstallers. Het verschil is € 1,88 per 100 kilo melk.

Lees verder onder de foto.

Weiden levert een voordeel op van gemiddeld €2,26 per100 kilo geproduceerde melk. Het kostprijseffect wordt groter als de beweidingsstrategie is gericht op een optimale opname van gras. - Foto: Cor Salverius Fotografie

Op de meeste kostenposten scoren de weiders iets gunstiger, maar het verschil is relatief klein. Veruit het grootste deel van het extra saldo komt van de weidepremie van ongeveer € 1,50. Het verschil wordt groter als ook de bewerkingskosten per hectare worden meegenomen. Veehouders die hun koeien zelf het gras laten ophalen, hoeven veel minder gras te maaien en in te kuilen. Dat scheelt € 0,38 per 100 kilo. Het totale voordeel komt daarmee op € 2,26 per 100 kilo melk.

Met beter saldo ontstaat extra financieringsruimte

Voor de continuïteit van een bedrijf is dat een substantieel verschil, vinden bedrijfsadviseurs Rinus Wientjens en René van den Oord. Op het gemiddelde bedrijf in deze vergelijking, met een productie van ruim 1 miljoen kilo melk, is dat € 23.000. Dat komt overeen met een extra financieringsruimte van zo’n € 300.000. “Bij de bank kan 2 cent per liter het verschil bepalen tussen wel en niet financieren.”

Ook melkveehouders die al weiden, kunnen nog veel winnen. “Er is een groot verschil tussen koeien naar buiten jagen voor de weidepremie en goed weiden. Wil je echt goed weiden, dan moet je als doel hebben om zoveel mogelijk gras in de koe te krijgen”, zegt Wientjens. Goed weiden drukt de voerkosten. Flynth ziet in de praktijk dat deze variëren van 7 tot 11 cent per liter met nog grotere uitschieters.

Lees verder onder de tabel.

Bedrijven die hun koeien met weidegang veel vers gras laten opnemen, besparen op krachtvoerkosten. “Een groot krachtvoerverbruik is in de praktijk vaak een compensatie van fouten bij het benutten van ruwvoer.”