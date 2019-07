Betaling van de melkkwaliteit in België wijzigt

De uitbetaling van boerderijmelk in België gaat per 1 september veranderen.

Dat meldt MilkBE, de brancheorganisatie zuivel van België. Na 30 jaar was het systeem voor de betaling van de kwaliteit van de melk toe aan een grondige herziening.

De landbouworganisaties hebben, samen met de zuivelindustrie, een jaar gewerkt aan verbetering van het bestaande systeem. Daarbij is de wens 1 systeem voor heel België te houden.

Een aantal aanpassingen zijn verplicht voor iedereen. Daarnaast kunnen individuele zuivelverwerkers verschillende accenten leggen.

Verandering waarde van een strafpunt

De verplichte aanpassingen bestaan uit de verandering van de waarde van een strafpunt. De waarde is nu € 0,62 per 100 liter, maar wordt aangepast naar een, door de koper te bepalen, waarde tussen € 0,75 en € 2,00 per 100 liter. De waarde moet binnen een koper dan wel voor alle leveranciers gelijk zijn.

Groeiremmende stoffen

Daarnaast zal melk met aanwezigheid van groeiremmende stoffen niet meer vergoed worden. Nu geldt nog een boete van € 29,75 per 100 liter melk. Wanneer de melkprijs hoog is, is de boete lager dan de melkprijs, en als de melkprijs laag is, kan de boete hoger zijn dan de melkprijs. Deze scheeftrekking wordt nu weggewerkt.

Kiem- en celgetal

Naast de verplichte aanpassingen kunnen afnemers facultatief de berekeningswijze voor het kiem- en celgetal voor de uitbetaling naar kwaliteit aanpassen. Ook de kwaliteitspremie krijgt meer ruimte want het maximum wordt verhoogd van € 1,50 naar € 2,00 per 100 liter.