Bel Leerdammer houdt melkprijs juni stabiel

Kaasmaker Bel Leerdammer houdt de melkprijs over de maand juni stabiel.

De kale melkprijs komt evenals de voorgaande maand uit op € 33,95 per 100 kilo. Dit is de prijs bij een jaarleverantie van 1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. De maximale melkprijs blijft staan op € 36,55 per 100 kilo (€ 2,60 aan toeslagen voor weidegang en duurzaamheid). Gemiddeld over het eerste halfjaar van 2019 betaalt Bel Leerdammer een kale melkprijs van € 34,66 per 100 kilo.