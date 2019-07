Barenbrug brengt gecertificeerde kruidenmengsels

Barenbrug brengt als eerste graszaadproducent 2 gecertificeerde gras-kruidenmengsels op de markt, die voldoen aan de eisen van de verschillende labels van zuivelpartijen.

Een is gebaseerd op zachtbladig rietzwenkgras aangevuld met timothee en 5 kruiden en de ander op Engels raai laat doorschietend met timothee en 5 kruiden. Dat zijn rode klaver, witte klaver, rolklaver, esparcette en karwij.

De meerjarig geteste mengsels zitten in een duoverpakking. In de grote verpakking zitten de bovengenoemde mengsels, voorzien van het NAK weide-label. Daarnaast is nog een kleinverpakking met gecertificeerd zaad van smalle weegbree en cichorei.

De reden dat de zaden niet samen verpakt zijn, is dat de grootverpakking EU-gecertificeerd zaaizaad bevat. De kleinverpakking is ook gecertificeerd zaad, maar dan buiten de EU, zo legt productmanager Tom Niehof van Barenbrug uit. Dat geeft wel de garantie op kenmerken als kiemkracht, vrij van onkruidzaad en raszuiverheid.

Lees verder onder de tweet.

Geschikt voor beweiding en maaien

Van de mengsels zijn opbrengsten en voederwaarde bekend, uitgedrukt in VEM en ruw eiwit per kilo droge stof. Deze liggen gelijk of hoger dan grasklaver, stelt Niehof. De mengsels zijn geschikt voor afwisselend beweiding en maaien, of om te maaien na maximaal 2 keer beweiden.

Herinzaai

Barenbrug zegt eind juli de producten te kunnen leveren. De verpakking maakt dat veehouders eenvoudig en gegarandeerd het zaaizaad altijd in de juiste doseringen toepassen. Niehof adviseert herinzaai, het liefst zonder bemesting, om de kruiden de ruimte te geven zich te kunnen vestigen. De meest geschikte periode voor herinzaai is van half augustus tot half september.