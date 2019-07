Alfa ziet eerste halfjaar hogere kritieke melkprijs

Snel aflossen op investeringen in fosfaatrechten en leasecontracten en een oplopende belastingdruk hebben de kritieke melkopbrengst in de eerste helft van 2019 met 1 cent per kilo melk verhoogd.

Dat concludeert Alfa accountants en adviseurs op basis van de bedrijfsresultaten over het eerste halfjaar.

Als gevolg van fosfaatregels en een lagere productie hebben de melkveebedrijven over het eerste halfjaar 17.000 kilo melk minder geproduceerd; een daling van 3%. De eerdere productiestijging per koe lijkt vooral het gevolg van snelle selectie in de veestapel.

Voer- en veekosten in de hand houden

Er is nagenoeg niet bespaard op de kosten. Wel nam de hoeveelheid krachtvoer met 87 kilo per koe af. Echter, de totale kosten voor aankoop van voer bleven nagenoeg gelijk. Met de hitte van deze maand en de muizenplaag ligt er een grote uitdaging om de voer- en veekosten in de hand te houden, waarschuwt Alfa.

Meer geld beschikbaar voor vaste lasten

Ondanks de lagere melkopbrengsten hebben bedrijven circa € 1.000 meer beschikbaar voor de vaste lasten. Dat is vooral te danken aan de iets hogere melkprijs van 1,1 cent per kilo.

Liquiditeit onder druk

Alfa ziet verder dat de liquiditeit bij melkveehouders onder druk staat; het gemiddelde bedrijf kwam in de eerste 6 maanden € 20.000 tekort. Dat is deels verklaarbaar doordat in deze periode de meeste uitgaven zijn. Verder lopen de aflossingen met 0,75 cent per kilo op en de uitgaven voor privé met 0,25 cent. Volgens Alfa ontstaat het beeld dat de investering in uitbreiding niet meer gezond gefinancierd kan worden bij de huidige prijzen van grond en fosfaat.